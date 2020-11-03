Еще у 195 кузбассовцев диагностирован коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе коронавирус диагностирован еще у 195 человек на утро 3 ноября. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 16 018 человек.

Также за минувшие сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 301 человек, а всего уже вылечились 11 296 жителей.

К сожалению, выросла статистика летальных случаев - скончались еще семь человек.

- У мужчины 1942 года рождения из Белова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Женщина 1956 года рождения из Новокузнецка умерла от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1941 года рождения из Беловского района умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, атеросклероза. Мужчина 1948 года рождения из Новокузнецка умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Мужчина 1937 года рождения из Кемерова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.Мужчина 1946 года рождения из Белова умер от новой коронавирусной инфекции. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.У женщины 1951 года рождения из Тяжинского развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, - рассказали в оперативном штабе.

Таким образом, сейчас медицинскую помощь получают 4474 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5760 человек.