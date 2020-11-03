От коронавируса в Кузбассе вылечилось рекордное количество пациентов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе за сутки выписано рекордное количество пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе области.

Согласно официальной сводке на утро 3 ноября, медучреждения покинул сразу 301 человек, в целом же с начала пандемии вылечились уже 11 296 жителей.

К сожалению, есть и те, кто попал в больницы, - заболевание за сутки выявлено у 195 человек, а всего с середины весны заболели уже 16 018 кузбассовцев.

Также, по сообщению оперштаба, семь человек скончались, общее число летальных случаев достигло 248.

- Сейчас медицинскую помощь получают 4474 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5760 человек, - сообщили в оперативном штабе.