Приставы забрали у кузбасских дорожников самосвалы за долги. ФОТ: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области

Кемеровское дорожно-эксплуатационное управление может лишиться двух самосвалов стоимостью 2,2 миллиона рублей. А все потому, что предприятие задолжало налоговикам.

Руководство дорожно-эксплуатационного хозяйства пренебрегало обязанностью платить налоги, и, в конце концов, сумма долга достигла 2,371 миллиона рублей. Чтобы добиться выплаты налогов, потребовалось решение суда. Дорожники с ним ознакомились, но добровольно и в срок гасить долг не стали. Тогда за дело взялись специалисты УФССП России по Кемеровской области.

Приставы установили, что в собственности у компании находятся два самосвала, и арестовали технику. Предварительная стоимость арестованного имущества составила 2,2 миллиона рублей.

- Все имущество было оставлено руководителю организации на ответственное хранение, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Теперь у организации есть 10 дней для оплаты долга, иначе арестованное имущество будет передано на реализацию, средства от которой будут направлены на погашение задолженности.