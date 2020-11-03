Власти рассказали о ходе строительства инфекционной больницы в Новокузнецке. Фото: Сергей Кузнецов/ Instagram

Власти рассказали, как идет строительство инфекционной больницы в Новокузнецке. Рабочие находятся на объекте круглосуточно.

Как сообщил глава Новокузнецка Сергей Кузнецов, больница имеет большое значение для города, проект курирует лично губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

- Понимая всю важность данного медицинского учреждения, строители не покидают площадку, работая без выходных, бригадами в несколько смен и в круглосуточном режиме. Сегодня здесь задействовано около 150 человек: монтажников, каменщиков, сварщиков. Количество персонала на строительном объекте возрастет, как только работы начнутся внутри основного и вспомогательных зданий и сооружений, - рассказал мэр.

Также Сергей Кузнецов добавил, что в ближайшее время должен быть утеплен фасад, подано тепло в главное здание и подведены все коммуникации.

- Все девять зданий и сооружений строятся с учетом сейсмики в 8 баллов. Больничный городок будет занимать площадь около 70 тысяч квадратных метров, из которых 28 тысяч - площадь основных медицинских зданий. Полностью автономное обслуживание: КПП, водоснабжение и водоотведение, - добавил градоначальник.