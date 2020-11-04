Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Днем народного единства. ФОТО: администрация правительства Кузбасса.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил всех кузбассовцев с Днем народного единства.

Сергей Цивилев отметил, что Кузбасс – многонациональный регион, в котором живут представители 153 национальностей. У каждого – свои особенности, традиции и порядки. И в условиях такого этнокультурного и религиозного многообразия кузбассовцам особенно важно сохранять мир и согласие, сохранять и приумножать уважение к традициям и мудрости старших, бережное отношение к природе, любовь к нашей истории и родной земле.

- Наше будущее – в единстве. Уверен, сообща мы сможем достичь всех поставленных целей, продолжим строить процветающий Кузбасс и делать все возможное для благополучия и развития России. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира и благополучия! С праздником! – поздравил с Днем народного единства жителей Кузбасса Сергей Цивилев.

Напомним, 4 ноября в Кузбассе проходит более 200 праздничных мероприятий, большая часть из которых - на онлайн-площадках. Выбрать мероприятие по душе можно здесь.

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