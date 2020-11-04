6-летний ребенок с собакой пропал в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба Управления Росгвардии по кемеровской области.

Жительница Кемерова вместе с внуком решила сходить в магазин. Ребенка с собакой она оставила у входа, а когда вышла, и внук, и питомец пропали.

58-летняя женщина тут же попыталась самостоятельно отыскать внука, но не смогла. Она обратилась к стражам порядка и рассказала им, что ребенок должен был дожидаться ее возле магазина. Женщина сообщила приметы внука, а также отметила, что собака, с которой он оставался возле входа в магазин, была одета в зимний костюм.

Бойцы Росгвардии тут же отправились на поиски и вскоре обнаружили ребенка и питомца возле другого магазина. 6-летний мальчик признался, что нарушил бабушкин запрет и отправился на прогулку с собакой. А возле другого магазина он стоял потому, что заблудился

- Росгвардейцы вернули ребенка и четвероного любимца кемеровчанке, которая поблагодарила стражей правопорядка за помощь, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по кемеровской области.