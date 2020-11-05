Еще 196 человек заболели коронавирусом в Кузбассе Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На утро 5 ноября в Кузбассе еще 196 человек заболели коронавирусом в Кузбассе. Таким образом, общее число тех, у кого подтвердился COVID-19, достигло 16 412 человек.

Также выросло число выздоровевших: еще у 242кузбассовцев на утро 5 ноября тесты на коронавирус показали отрицательный результат, и этих кузбассовцев выписали из больниц. Общее число выздоровевших жителей региона– 11 822.

Выросла и печальная статистика: еще пять кузбассовцев, у которых ранее выявили коронавирус, скончались. Общее число случаев смерти среди пациентов с ковидом достигло 257.

В инфекционных больницах Кузбасса 4333 больных коронавирусом. Под медицинским наблюдением находятся 5271 человек.