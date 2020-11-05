Госавтоинспекция просит автолюбителей никуда не ездить Фото: Екатерина РОМАНОВА

Сотрудники областной Госавтоинспекции призывают автомобилистов отказаться от дальних поездок в ближайшие дни. Это необходимо сделать из-за ухудшающихся погодных условий.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в Кузбассе ожидается ухудшение погоды: снег, метели, снежные заносы, гололедица. Все это будет сопровождаться понижением температуры и ухудшением видимости.

- Госавтоинспекция Кузбасса настоятельно рекомендует автолюбителям по возможности отказаться от управления личным транспортом, воспользоваться услугами общественного транспорта и такси. Особенно опасно при таких сложных дорожных условиях отправляться на личном транспорте в междугородные поездки, - обращаются к автомобилистам сотрудники ГИБДД.

Также внимательными следует быть и пешеходам. Из-за сложных погодных условий и снижения видимости растет вероятность ДТП. Прежде, чем переходить дорогу, нужно убедиться в безопасности.