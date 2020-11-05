Грузовик влетел в стоящий на остановке автобус в Кузбассе. ФОТО: областная Госавтоинспекция

Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стоявший на остановке автобус. В это время в автобусе находились 10 человек.

Рейсовый автобус с 10 пассажирами направлялся из Новокузнецка в Мыски. Около 11.30 автобус находился на остановочном пункте. Неожиданно на дороге появился грузовик, который двигался слишком быстро. А потом он врезался в автобус. Три пассажира автобуса получили травмы – им потребовалась медицинская помощь.

- Прибывшими на место полицейскими предварительно установлено, что водитель грузового автомобиля «Шакман» не выбрал безопасную скорость движения в конкретных погодных и дорожных условиях, не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом, находящимся на остановочном пункте, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

В Госавтоинспекции также напомнили, что в условиях снегопада и недостаточной видимости необходимо значительно снижать скорость движения, чтобы иметь возможность принять меры в случае изменения дорожной обстановки и не допустить аварийной ситуации.