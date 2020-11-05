В Кузбассе неизвестные застрелили пару лебедей-кликунов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе неизвестные застрелили пару лебедей-кликунов, которые занесены в Красную книгу. Теперь браконьеров разыскивает полиция.

Инцидент произошел в Таштагольском районе, в окрестностях поселка Уруш. Ночью жители слышали выстрелы, после чего прибывший на место инспектор обнаружил убитого лебедя, а под утро нашел и второго.

Как рассказали в департаменте по охране объектов животного мира Кузбасса, лебедь-кликун - это большая белая птица с характерным треугольным пятном желтого цвета у черного клюва. Они спариваются всего раз за всю жизнь. По некоторым данным, в мире насчитывается 180 тысяч особей, поэтому лебеди занесены в региональные Красные книги России, Красную книгу Европы и некоторых стран СНГ.

- На животных, занесенных в Красную книгу, к счастью, браконьеры у нас в Кузбассе охотятся крайне редко. За убийство краснокнижных животных положена уголовная ответственность по статье «Незаконная охота», а это штраф до миллиона рублей либо лишение свободы до пяти лет, - прокомментировал ситуацию начальник департамента Евгений Бойко.

На данный момент все данные о происшествии были переданы в полицию.