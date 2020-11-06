Кузбассовцы построили Кремль из 25 тысяч спичек. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.

Макет Кремля из 25 тысяч спичек построили шестеро кузбассовцев, находясь в местах лишения свободы. Макет получился реалистичным.

Когда два месяца назад осужденным одной из колоний предложили поучаствовать в праздновании Дня народного единства, один из мужчин предложил: давайте построим Кремль! Как оказалось, мужчина до заключения увлекался созданием макетов из спичек. Еще пять человек поддержали его предложение.

Внимательно изучив картинки, просчитав пропорции, мужчины приступили к строительству. Спичку за спичкой они выкладывали зубчатые стены, Спасскую башню, мавзолей. Старались соблюсти максимальную точность!

На создание макета ушло целых два месяца, зато и Кремль получился немаленьким: в высоту около полуметра, в длину – порядка полутора. В пресс-службе ГУФСИН России по Кемеровской области отметил, что заключенные с гордостью представили свою работу в День народного единства. А также то, что и до этого осужденные Ленинск-Кузнецкой колонии строили из спичек храмы. Но Кремль – самая масштабная композиция.