Роспотребнадзор Кузбасса рассказал о возможности продления дистанционного обучения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре Кузбасса рассказали о возможности продления дистанционного обучения. Пока оно введено до 22 ноября.

6 ноября прошел брифинг по ситуации с коронавирусом в регионе, во время которого прозвучал вопрос о продлении дистанционного обучения в школах .

Как отметила начальник отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области Маргарита Новоселова, пока о новых сроках продления речи не идет, решение будет приниматься в зависимости от складывающейся в регионе ситуации.

- Мы увидели тенденцию к снижению заболеваемости ОРВИ, снижению заболеваемости среди детей в целом. Однако по итогам прошедшей недели увеличился удельный вес заболевших среди педагогов. Но конкретно в этих случаях заражение произошло еще ранее, до перевода на дистанционное обучение, - отметила она.