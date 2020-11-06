Появился макет музейного и театрального комплекса в Кемерове. Фото: Администрация города Кемерово

Появился макет музейного и театрального комплекса, который будет построен в центральной части Кемерова. При этом сами жители могут внести предложения по его архитектурному облику.

На цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» кемеровчане могут внести предложения в архитектурную концепцию музейного и театрального комплекса, сообщает мэрия города. Напомним, что будущий объект будет расположен в границах проспекта Советского, проспекта Притомского и улицы Мичурина.

Макет проекта размещен на официальном сайте администрации города Кемерово.

Свое мнение кемеровчане могут выразить на сайте и в мобильном приложении открытой городской площадки в разделе «Опросы».