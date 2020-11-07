Змея пугает жильцов дома в Новокузнецке. Фото: Подслушано Новокузнецк/ vk.com

Жильцов многоквартирного дома в Новокузнецке пугает змея. Фотографиями стол неожиданного соседства они поделились в социальных сетях.

Кадры большой змеи черно-коричневого цвета, которая вольготно расположилась на полу подъезда, обхватив телом наверняка уже теплые в это время года трубы, появились в одном из городских пабликов.

-По улице Дорстроевская 1а ползает змея, поймать ее не могут, жители в страхе живут, - написал автор фото.

А вот пользователи (которые наверняка живут где-то в другом месте) страха не испытали, а, наоборот, от души повеселились над происходящим: «О господи, Наташ, ты как там оказалась?!?! Срочно возвращайся домой!!!!», «Ух, сейчас там квартиры подешевеют», «Неплохой будущий ремень», «Прям Австралия» - такими комментариями они снабдили фото змеи.