Стали известны подробности о ходе строительства нового терминала аэропорта в Кемерове

Стало известно, как строится новый комплекс аэропорта в Кемерове. Фото: Пресс-служба аэропорта

В Кемерове продолжается строительство нового комплекса Международного аэропорта имени Алексея Леонова. Его планируется сдать в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, 1 ноября завершены работы по закрытию временного теплового контура здания. Это позволит приступить к проведению внутренних отделочных работ, несмотря на сезонные условия.

-Темпы реализации проекта достаточно высокие. В настоящее время за счет закрытия временного теплового контура можно начинать монтаж металлоконструкций подсистем наружных светопрозрачных конструкций, внутренних инженерных сетей и выполнение отделки. Следующим шагом станет поэтапное устройство уже основного фасада здания в соответствии с архитектурной концепцией, - рассказал Юрий Панов, менеджер проектов в ГК «Спектрум».

Напомним, что проект предусматривает возведение трехэтажного аэровокзального комплекса общей площадью около 12 тысяч квадратных метров с телескопическими трапами. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован во втором квартале 2021 года. Новый аэровокзальный комплекс станет одним из важнейших объектов, построенных к 300-летию Кузбасса.