Кемеровский проект «Школьный музейный туризм» вышел на всероссийский уровень. Фото: Администрация города Кемерово

Проект «Школьный музейный туризм» кемеровских школьников перерос городские рамки и вышел на всероссийский уровень. Ребята были так заинтересованы, что сами разрабатывали экскурсии.

В рамках муниципального проекта в Кемерове проходит Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ «Формация». Его организаторами стали Кемеровский государственный институт культуры и Центр дополнительного образования детей имени Веры Волошиной. Конкурс проводится среди активистов школьных музеев, членов поисковых групп и школьных объединений, учащихся, занимающихся поисково-исследовательской деятельностью. Свое участие в «Формации» подтвердили 27 регионов.

Проект «Школьный музейный туризм» стартовал в прошлом учебном году. В качестве партнеров были привлечены 15 организаций: вузы, музеи, учреждения образования. В проект вовлечены около семи тысяч школьников. Ребята обучались в «Школе краеведов», участвовали в семинарах, конкурсах, олимпиадах, разрабатывали свои экскурсии.

Из-за пандемии коронавируса в этом году проект переведен в режим онлайн. Школьники продолжают соревноваться в искусстве проведения экскурсий «Мой экспонат» и «Музей моей школы», а также демонстрировать свои навыки за пределами региона. Так, на Всероссийском конкурсе экскурсоводов кемеровчане заняли два призовых места. Отличились Валерия Емелина и Екатерина Щавина, воспитанницы Центра дополнительного образования детей имени Веры Волошиной и Дома детского творчества Рудничного района.