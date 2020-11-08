Синоптики рассказали, как долго в Кузбассе продержится тепло Фото: Евгения ГУСЕВА

Неожиданно теплыми выдались нынешние выходные. А вот о том, как долго продержатся плюсовые температуры в Кузбассе, рассказали синоптики.

По данным сайта «Гисметео», осеннее тепло задержится в регионе еще на несколько дней. Так, в Кемерове на понедельник, 9 ноября, прогнозируют даже повышение температуры до +11 градусов! При этом в областном центре будет переменная облачность и небольшой дождь. В Новокузнецке же 9 ноября будет несколько прохладнее: днем до +9 градусов. Также будет наблюдаться переменная облачность и дождь.

Со вторника на территории всего Кузбасса температура будет держаться в пределах +4…+6 градусов. При этом в Кемерове синоптики обещают пасмурные дни, дождь и дождь со снегом, а также усиление ветра. В Новокузнецке также будет снежно и дождливо, однако в среду, пятницу и в выходные ожидается переменная облачность.

Успевайте насладиться последним осенним теплом, ведь уже через неделю в регион придут морозы.