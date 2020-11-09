Нетрезвый автомобилист протаранил дом в Кузбассе. ФОТО: Станислав Медведев

Дорожно-транспортное происшествие с участием водителя, который не имел никаких прав на управление автомобилем, произошло накануне вечером в Юрге.

- «Десятка» обогнала меня на большой скорости, а потом врезалась в дом, чуть стену не снесла! - прокомментировал видео, на котором запечатлены последствия ДТП, местный житель Станислав Медведев.

Камера сняла автомобиль с разбитым лобовым стеклом и смятым капотом. Впрочем, не только машина серьезно пострадала в ДТП.

- Травмы получила 37-летняя пассажирка автомобиля, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Также в ведомстве рассказали, что водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением, совершил съезд с дороги и врезался в здание.

- 41-летний водитель не имел прав на управление транспортным средством. Кроме того, автомобиль не был зарегистрирован, не проходил техосмотра и не имел ОСАГО, - отметили в ведомстве. - Водитель, как и пассажирка автомобиля, не был пристегнут ремнем безопасности.

Помимо всего прочего, мужчина, сидевший за рулем автомобиля, находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.