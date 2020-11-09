«Мы потеряли друга»: врач из Кузбасса рассказала о смерти коллеги. ФОТО: кадр видео оперштаба

Заместитель главного врача по медицинской части КГДКБ №1 Екатерина Бурмистрова рассказала о том, как коварен коронавирус и о том, что он уносит жизни, невзирая на пол, возраст и профессию.

Екатерина Бурмистрова, рассказывая о своем опыте работы в ковидарии, отметила, что в первый же день, после первого же обхода была ошеломлена. Только столкнувшись непосредственно лицом к лицу с больными, она увидела, что инфекция поражает разные слои населения, разные возрастные группы. При этом обостряются все хронические заболевания. Врач поделилась и личной трагедией.

- Коронавирус был у моего коллеги, у моего учителя. Он был врачом-инфекционистом высшей категории, проработал всю жизнь в инфекционной больнице. Но заболел коронавирусной инфекцией, которая протекала у него очень тяжело, - рассказала Екатерина Бурмистрова. - И, к великому сожалению, мы потеряли своего коллегу и своего друга.

Также замглавврача отметила, что работа в ковидарии морально тяжела для врачей. Исход заболевания может быть самым разным, несмотря на все усилия медиков.