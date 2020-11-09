375 объектов проверил в октябре Роспотребнадзор Кузбасса в связи с пандемией коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

В октябре специалисты Роспотребнадзора Кузбасса в связи с пандемией коронавируса проверили 375 объектов. Нарушители противоэпидемических мер заплатили 1,62 миллиона рублей штрафов.

Как сообщили в ведомстве, проверки коснулись 99 магазинов, торгующих пищевыми продуктами, 22 магазинов, осуществляющих торговлю непродовольственными товарами, 26 предприятий общепита, 11 объектов сферы услуг - это парикмахерские, салоны красоты, аптеки, салоны оптики, 101 транспортного предприятия, 20 промышленных объектов, 80 учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования детей, а также 16 прочих объектов.

В числе основных нарушений были: нарушение масочного режима, правил дезинфекции, несоблюдение социальной дистанции, отсутствие антисептиков и дезинфицирующих средств, несвоевременное проведение уборки помещений.

- За указанный выше период судами вынесено 100 постановлений о привлечении к административной ответственности с назначением наказания в виде административного приостановления деятельности и административного штрафа на сумму 1,62 миллиона рублей, - сообщили в Роспотребнадзоре.