В МЧС Кузбасса рассказали об опасности дистанционного обучения Фото: Олег УКЛАДОВ

В МЧС Кузбасса рассказали об опасности дистанционного обучения, на котором сейчас находятся школьники. В связи с этим родителей просят быть бдительными.

- Риск возникновения происшествий с участием несовершеннолетних остается высоким. Беда может подстеречь детей повсюду: на дорогах, у водоемов, на игровых площадках, во дворах, в быту, этому способствует любопытство детей, наличие свободного времени, а главное - отсутствие должного контроля со стороны взрослых, - сообщили в ведомстве.

Взрослых просят соблюдать осторожность дома и на улице, а также постоянно быть в курсе, где и с кем находится ребенок.

Также спасатели отмечают, что в период каникул велика опасность возникновения пожаров из-за детских шалостей с огнем. В связи с этим малышей не стоит оставлять одних. Следует рассказать детям основные правила безопасности, в том числе при обращении с бытовыми приборами.

- Не разрешайте детям играть со спичками, разводить костры, самостоятельно пользоваться газовыми и электрическими приборами, растапливать печи. Храните спички, зажигалки, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также лекарства и бытовую химию в недоступных для детей местах, - добавили в МЧС.

Также опасными осенью являются водоемы. Нельзя подпускать к ним детей одних. И следует научить ребенка действиям, если по каким-то причинам он вдруг оказался в воде.