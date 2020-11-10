Седьмой малыш родился в ковидном госпитале в Новокузнецке. Фото: Минздрав Кузбасса

В ковидном госпитале Новоузнецка родился седьмой малыш. Информацией поделились в минздраве региона.

На базе Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 действует ковидный госпиталь № 2, где за пять месяцев на свет появилось уже семь детей. Их мамы проходили лечение в медучреждении в связи с коронавирусом. После рождения малыши переводятся в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени Малаховского, где получают необходимую медицинскую помощь.

-Когда складывается ситуация, требующая оказания акушерской и гинекологической помощи беременным женщинам, в срочном порядке в госпитале организуется бригада из врачей-акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, неонатологов. У нас уже накоплен достаточный опыт. Благодаря профессионализму и слаженным действиям наших сотрудников женщины получают высококвалифицированную медицинскую помощь, - рассказала о врачебных буднях заместитель главного врача по лечебной части Юлия Ковалева.

В минздраве отметили, что первые роды были приняты 10 июля, а седьмой по счету малыш появился на свет 2 ноября.