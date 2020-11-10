Школьникам Кузбасса начали выдавать продуктовые наборы на период дистанционного обучения Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кузбассе почти 50 тысяч школьников получат продуктовые наборы в период дистанционного обучения. Об этом сообщает министерство образования и науки региона.

Началась выдача продуктовых наборов отдельным категориям детей, которым положена компенсация школьного питания на период дистанционного обучения. Данной мерой поддержки будет охвачено 48 377 детей.

- На средства областного бюджета свыше 29 тысяч учеников из многодетных малообеспеченных семей получают продуктовые наборы из расчета 50 рублей в день, - сообщили в ведомстве. - Наборы формируются из нескоропортящихся продуктов: крупы, консервы, хлебобулочные изделия без отделки.

В городах и районах адресная поддержка будет оказана учащимся из малообеспеченных семей, опекаемым детям и школьникам на подвозе. Также в отдельных территориях помощь получают дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, многодетных семей, ученики спортивных и кадетских классов, а также дети участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, участников боевых действий и студентов дневной формы обучения. Таким образом, муниципальными льготами пользуются более 19 тысяч школьников.

- Списки получателей продуктовых наборов формируют муниципалитеты, - подчеркнули в минобрнауки. - По всем вопросам родителям необходимо обращаться в свою школу.