В Кузбассе уточнили ряд ограничительных мер по коронавирусу

В Кузбассе уточнили ряд мер по коронавирусу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе во вторник, 10 ноября, появилось уточнение по действующим ограничительным мерам в связи с коронавирусом. Они касаются людей пенсионного возраста и работы горнолыжных курортов.

Так, в регионе продлевается режим самоизоляции для людей в возрасте 65 лет и старше. Он будет действовать до 25 ноября. При этом пожилые люди могут покидать дом в ряде случаев: для посещения медорганизации, аптеки или магазина, органов государственной власти, местного самоуправления и МФЦ. Также разрешается покидать жилье в случаях, связанных с семейными нуждами, в иных экстренных и бытовых ситуациях.

-Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - уточнили в оперштабе.

Помимо этого, разрешается проведение массовых мероприятий в рамках эстафеты открытия горнолыжного сезона в Кузбассе: 14-15 ноября в «Шерегеше», 21 ноября в «Горной Саланге», 28 ноября на «Танае», 29 ноября в «Югусе».Но гости и сотрудники горнолыжных курортов будут обязаны соблюдать ограничительные меры:

— обязательны масочный режим и социальная дистанция;

— регулярные замеры температуры у отдыхающих и сотрудников туркомплексов;

— дезинфекция прокатного инвентаря;

— кафе и рестораны в гостиницах и на базах отдыха должны обеспечить рассадку гостей на безопасном расстоянии друг от друга;

— обязательна регулярная дезинфекция во всех общественных местах и наличие средств индивидуальной защиты у персонала.