В Кузбассе продлили режим изоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снова продлен режим самоизоляции для пенсионеров в возрасте 65 лет и старше. Распоряжение об этом опубликовано во вторник, 10 ноября.

В частности, режим изоляции будет действовать до 25 ноября. При этом пожилые люди могут покидать дом в ряде случаев: для посещения медорганизации, аптеки или магазина, органов государственной власти, местного самоуправления и МФЦ. Также разрешается покидать жилье в случаях, связанных с семейными нуждами, в иных экстренных и бытовых ситуациях.

-Режим изоляции в домашних условиях может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, - уточнили в оперштабе.