В некоторых кузбасских школах продлили каникулы. ФОТО: кадр видео оперативного штаба.

В некоторых школах Кузбасса каникулы продлили еще на неделю. Правда, это касается в основном учеников младших классов.

Министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева отметила, что в некоторых школах младшие классы в течение еще недели будут находиться на каникулах, при этом основная часть школьников уже приступила к обучению – в дистанционной форме.

рассказала про переход на дистанционное обучение

- Мы понимаем всю сложность ситуации, чем вызвана эта мера. Мы ждем улучшения эпидемиологической ситуации, как только позволит нам ситуация, мы сразу же выйдем в очный режим работы, подчеркнула Софья Балакирева.

Также министр образования Кузбасса напомнила о том, что для родителей, детей и учителей работает горячая линия. Кроме того, работает проект «Волонтеры образования». Студенты, принимающие в нем участие, всегда готовы прийти на помощь, по телефону проконсультировать, как подключить компьютер, разобраться в работе образовательных платформ и многое другое.