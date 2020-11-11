Кемеровские власти решили отказаться от ботанического сада

Кемеровские власти приняли решение отказаться от городского ботанического сада. Напомним, он расположен в жилом районе Лесная Поляна.

Завершились переговоры между администрацией города и Кемеровским государственным университетом о судьбе ботанического сада. Теперь он будет передан в безвозмездное пользование вузу.

- Инициатива передачи ботанического сада Кемеровскому госуниверситету поддержана губернатором региона Сергеем Цивилевым: об этом глава Кузбасса заявил в сентябре 2020 года в рамках заседания Совета ректоров вузов Кемеровской области - Кузбасса, - сообщили в пресс-службе КемГУ.

Предполагается, что ботанический сад станет площадкой, которая объединит ученых и исследователей в рамках реализации проектов НОЦ «Кузбасс».

Сегодня балансовая стоимость оценивается в 330 миллионов рублей. Коллекция ботанического сада насчитывает более тысячи наименований растений со всего мира. Он поделен на две оранжереи: в одной созданы условия более влажного тропического климата, в другой - субтропики.