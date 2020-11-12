Новокузнечанка пошла в суд после общения с работодателем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жительница города Новокузнецка осталась без работы - ее уволили. Добиваться правды женщине пришлось через суд.

Менеджер по продажам в одном из новокузнецких салонов-магазинов женской одежды была уволена. Начальство заявило, что причиной увольнения стал прогул. Однако горожанка была категорически не согласна с таким решением работодателя и решила добиваться правды через суд. Ее доводы оказались убедительными, и Центральный районный суд города Новокузнецка, рассмотрев все материалы дела, признал приказ об увольнении незаконным, обязал восстановить гражданку в должности менеджера по продажам в салоне-магазине.

- Судебный пристав-исполнитель ОСП по Центральному району города Новокузнецка ознакомил директора магазина с материалами исполнительного производства, сроками для добровольного исполнения, а также мерами принудительного характера, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области. - Гражданка была восстановлена в должности. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.