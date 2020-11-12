В Кузбассе главбух учреждения образования присвоила 900 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе направлено в суд уголовное дело в отношении теперь уже бывшей работницы муниципального учреждения образования. Занимая должность главного бухгалтера, 46-летняя женщина присвоила себе около 900 тысяч рублей.

Как установило следствие, сотрудница казенного муниципального учреждения системы образования Междуреченска дважды начисляла работникам детского сада и школы отпускные и другие выплаты. После этого она сообщала им об ошибке и просила вернуть деньги, но не в кассу казенного муниципального учреждения, а на подконтрольные ей счета. По такой схеме она похитила около 900 тысяч рублей. Факт хищения был выявлен в ходе внутренней проверки.

Сейчас уголовное дело вместе с собранными доказательствами передано на рассмотрение в суд.

- Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до шести лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области. - Потерпевшей стороной также заявлен гражданский иск к обвиняемой о возмещении причиненного материального ущерба.