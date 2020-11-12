20-градусные морозы идут в Кузбасс Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зима постепенно наступает на Кузбасс. Так, в конце недели ожидается похолодание до -20 градусов.

В ночь на пятницу, 13 ноября, температура воздуха в Кузбассе опустится до -3…-8 градусов. Ненамного теплее будет и днем: воздух прогреется лишь до -1…-6 градусов. Порывы юго-западного ветра могут достигать 22 метров в секунду. Также ожидается снег и мокрый снег, местами метель, на дорогах – гололедица.

В ночь на субботу, 14 ноября, будет -6…-11 градусов, а местами и до 17. Ожидается снег и мокрый снег, а юго-западный ветер сменит направление на юго-восточное, его порывы могут достигать 12 метров в секунду. Днем синоптики прогнозируют температуру в -2…-7 градусов.

Ночь на воскресенье будет самой холодной на этой неделе: местами температура воздуха опустится до -15…-20 градусов, преобладающей же будет -7…-12. Днем синоптики прогнозируют до -8 градусов, однако местами будет намного теплее – до +2. Ветер сменит направление на восточное и сохранит порывистый характер. Ночью вероятность осадков невысока, а вот днем пройдет небольшой снег.

Ночь на понедельник будет примерно такой же, как и предыдущая, лишь местами столбики термометров опустятся до -17 градусов. Днем воздух прогреется до -3…-8 градусов, а местами также ожидается до +2. Ветер сменит направление на юго-западное, усилится до 7-12 метров в секунду,а при порывах – до 15-20.