Связь коронавируса с экологией в Новокузнецке прокомментировал Роспотребнадзор Фото: Екатерина РОМАНОВА

Во время брифинга, посвященного ситуации с коронавирусом и проходившего 12 ноября, кузбассовцы поинтересовались, взаимосвязано ли высокое число заболевших в Новокузнецке с экологической ситуацией.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина отметила, что специальных научных исследований взаимосвязи заболеваемости коронавирусом с экологией на данный момент не проводилось. Соответственно, ни подтвердить, ни опровергнуть эту взаимосвязь невозможно: попросту нет доказательной базы, можно лишь предполагать.

- Сегодня этого анализа нет. Хотя у нас есть специалисты, и в будущем с учетом данных по анализу атмосферного воздуха и количеству внебольничных пневмоний об этом уже можно будет говорить. Но для исследования должно пройти больше времени, хотя бы год. Должны быть определенные методики, показатели, пока их не приводилось, - отметила Надежда Кутькина.