Жительница Кузбасса искусала полицейского Фото: Олег РУКАВИЦЫН

55-летняя женщина предстанет перед судом из-за того, что сначала устроила скандал в автобусе, а потом укусила полицейского. До этого блюститель закона пытался успокоить гражданку.

Жительница Крапивинского района ехала в автобусе. К ней подошла кондуктор, и между женщинами сначала возникло недопонимание, а потом - словесная ссора. Кондуктор сообщила о конфликте водителю, а тот вызвал сотрудников полиции. Участковый уполномоченный прибыл на место ЧП и объяснил нарушительнице, что теперь она должна проследовать с ним в отдел полиции. Но горожанка отказалась выходить из автобуса и схватилась за поручни, чтобы никто не смог ее силой вывести на улицу. Когда же полицейский попытался разжать ее пальцы, 55-летняя женщина укусила его за руку.

- Женщину доставили в отдел полиции, вызвали следственную группу. Со следствием обвиняемая не сотрудничала, от дачи показаний отказалась, не стала подписывать протокол следственных действий с ее участием, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.