Прокуратура Кузбасса проверяет факт истязаний постояльцев реабилитационного центра Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Кузбасса проверяет информацию об истязаниях постояльцев в реабилитационном центре. Также по данному факту возбуждено уголовное дело.

В интернете появилась информация о том, что в частном реабилитационном центре в Юрге пострадал житель Томской области. При этом также сообщалось о бездействии правоохранительных органов в той ситуации.

Как заверили в областном ведомстве, проведение процессуальных проверок и принятие законных решений по фактам нахождения людей в данном центре находилось на контроле Юргинской межрайонной прокуратуры. Также в сентябре 2020 года следователем отдела МВД России «Юргинский» возбуждено уголовное дело по статье «Истязание, совершенное в отношении двух или более лиц». В настоящее время расследуются случаи причинения физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иных насильственных действий лицам, проходящим реабилитацию.

В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы двух или более лиц». Сейчас случаи незаконного лишения свободы на территории реабилитационного центра расследуются.

- Следователями проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры, - сообщили в прокуратуре области. - Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка законности деятельности реабилитационного центра.