Алабай искусал ребенка в Междуреченске Фото: Алексей БУЛАТОВ

12-летняя девочка из Междуреченска стала жертвой нападения большой собаки. Ребенок получил травмы, за которые пришлось платить хозяину собаки.

Инцидент с собакой произошел в Междуреченске на улице Складской в феврале 2020 года. Собака алабай находилась без присмотра, и в какой-то момент сорвалась с цепи, перепрыгнула через забор и напала на 12-летнюю девочку. Девочка получила травмы, и ей потребовалась помощь врачей. Ей диагностировали укушенные ссадины, раны левого бедра и левого плеча, правого предплечья. Повреждения оцениваются как легкий вред здоровью. При этом девочка испытала сильную физическую боль и получила психологическую травму, позже ей потребовалась психологическая помощь.

Мама ребенка обратилась в прокуратуру с просьбой взыскать компенсацию морального вреда с владельца собаки.

- Прокурор города в интересах девочки предъявил в суд исковое заявление о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. - Владелец собаки в судебном заседании признал исковые требования, но считал, что сумма завышена и просил снизить.

В результате Междуреченский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал в пользу ребенка 30 тысяч рублей.