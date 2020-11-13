Число умерших кузбассовцев с коронавирусом превысило 300 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом. На сегодняшний день число случаев с летальным исходом составляет 303 человека.

Еще пять кузбассовцев, у которых ранее диагностировали коронавирус, умерли. На утро 13 ноября число случаев летальных исходов среди этой категории пациентов составляет 303 человека.

У мужчины 1940 года рождения из Кемерова развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

У мужчины 1956 года рождения из Юрги развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, неврологической патологии.

У женщины 1968 года рождения из Ленинска-Кузнецкого развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1959 года рождения из Новокузнецка развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне гипертонической болезни, сахарного диабета II типа.

У женщины 1967 года рождения из Междуреченска развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Отметим также, что за сутки диагноз подтвердился у 183 пациентов, общее число заболевших достигло 17 932 человек. За сутки также выздоровели 269 человек, общее число вылечившихся - 13 983 человека. Медицинскую помощь получают 3646 человек, под медицинским наблюдением находятся 9040 человек.