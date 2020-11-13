100 миллионов рублей на лекарства от коронавируса получил Кузбасс Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На закупку препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией Правительство Российской Федерации выделило 100 миллионов рублей.

Уже сейчас минздрав Кузбасса закупает необходимые лекарства, которые будут выдавать бесплатно пациентам с подтвержденным коронавирусом, которые лечатся амбулаторно. «Умифеновир», «Азитромицин», «Фавипиравир», «Левофлоксацин» в соответствии с заключенными контрактами уже начали поступать в медицинские организации.

- Обеспечению лекарственными препаратами в амбулаторных условиях подлежат пациенты с легкой и среднетяжелой формой заболевания - в соответствии с рекомендованными схемами лечения в амбулаторных условиях, которые определены девятой версией временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции», - отметили в пресс-службе регионального минздрава.

Добавим также, что лекарственные препараты из бесплатного списка будут выдавать только по назначению врача тем пациентам, у которых имеется подтвержденный диагноз COVID-19.