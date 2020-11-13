Кузбассовец заявил об угоне автомобиля и попал под суд Фото: Екатерина РОМАНОВА

Житель поселка городского типа Яшкино обратился в полицию и заявил об угоне автомобиля. Но вместо того чтобы получить найденную машину обратно, мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Машину быстро нашли - она была разбита и находилась возле бетонного столба линии электропередачи. А чуть позже выяснилось, что никто ее не угонял. За рулем в момент ДТП находился сам 22-летний владелец. Причем он сел за руль, будучи нетрезвым, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в столб. Мужчина понимал, что ему придется нести административную ответственность и возмещать материальный ущерб, поэтому и решил заявить, что машину угнали.

- Обман был раскрыт ,и возбуждено уголовное дело о заведомо ложном доносе, - сообщает областная прокуратура. - В настоящее время следователем ОМВД России по Яшкинскому району производится расследование уголовного дела.