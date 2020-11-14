Глава Кемерова рассказал о строительстве новых детских садов. ФОТО: кадр видео со страницы Ильи Середюка в соцсетях

В скором времени более 2,5 тысяч маленьких кемеровчан смогут посещать новые детские сады. Строительство новых дошкольных учреждений вовсю идет в Кузбассе.

О том, как идет строительство новых детских садов в Кемерове, рассказал Илья Середюк во время еженедельного обзора «Кемерово. Неделя». Мэр города отметил, что работы по возведению дошкольных учреждений идут активно, и часть из них уже принимает ребятишек.

- В этом году мы ввели в эксплуатацию уже четыре детских сада. В микрорайонах 60 на ФПК и 68 на проспекте Комсомольском, детский сад пристроенного типа к жилому дому на Марковцов, 5, а также отдельно стоящий на улице Анипова, - рассказал Илья Середюк.

Впрочем, впереди еще много работы. Так, в Заводском районе, в микрорайоне 14, работы еще продолжаются. Завершается строительство одного детсада в жилом районе Ягнуновский и двух – в Лесной поляне, на финальную стадию вышли строительные работы в Кемерово-сити. Особое внимание кемеровские власти уделяют строительству садиков в микрорайонах 15А и 12А, а также на улице Суворова,10 и в микрорайне 7Б. К слову, здесь это будет уже третий детский сад.

- Открытие всех этих детских садов позволит создать более 2,5 тысяч новых мест, - добавил Илья Середюк.