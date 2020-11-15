«24 часа в одних стенах»: кузбасский врач рассказал о работе в «красной зоне» Фото: Артем КИЛЬКИН

Кузбасский врач рассказал о своей работе и работе коллег в «красной зоне». У медиков, которые там находятся, особый график.

Нейрохирург Новокузнецкой городской клинической больницы №29 Роман Вигант рассказал о том, почему в первый раз особенно тяжело работать в «красной зоне».

-Для меня самым сложным было перестроиться на другой режим работы. Это вахтовый метод, когда совершенно по-другому ты работаешь по времени. Также это работа совершенно в других средствах защиты – это не только маски перчатки, очки, головной убор, но это полностью средства индивидуальной защиты, этот костюм, в котором некомфортно находиться длительное время. Отрыв от семьи, отрыв от обычной жизни, здесь ты находишься 24 часа в сутки в одних и тех же стенах.

Медик добавил, что сегодня тяжелее всего приходится пульмонологам, инфекционистам и реаниматологам, которые в таких условиях работают с марта, с самого начала пандемии.

-Они толком не видят свои семьи. Они две недели отработали, ушли, две недели отдохнули и снова - две недели. Конечно, это героизм, эти люди сейчас на высоте, - отметил Роман Вигант.