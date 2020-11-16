Стали известны подробности транспортной реформы в Новокузнецке

Замгубернатора рассказал, что происходит с транспортной реформой в Новокузнецке. Фото: Пресс-служба АПК

Стали известны подробности проведения транспортной реформы в Новокузнецке. Об этом рассказал заместитель губернатора Андрей Панов.

Транспортная реформа оставляет у горожан много вопросов, в их числе – количество выпущенного на линии транспорта, схемы маршрутов, наличие водителей и др.

Как сообщил в своем Instagram Андрей Панов, в город уже поступило 160 автобусов для «Питеравто», в пути еще 80. Последняя партия поступит до 17 ноября. В первый день на линию выйдет 225 автобусов, это позволит компании закрыть выигранные маршруты.

«Отмечу, что недопоставка автобусов Группой ГАЗ из-за вспышки коронавируса на заводе была оперативно компенсирована «Питеравто» закупкой подобных автобусов у другого производителя, - написал замгубернатора. - На данный момент осталось две основные проблемы, обе уже решаются.

Первая проблема, по его словам – это два лота, включающие три маршрута, которые до сих пор не разыграны. Победившие в конкурсах перевозчики отказались работать в связи с тем что не смогли приобрести автобусы - пандемия внесла свои коррективы. Возить пассажиров по данным маршрутам временно продолжат те, кто делает это сейчас. Конкурсы уже объявлены повторно.

«Вторая трудность - дефицит водителей. Радует, что вакансии стали заполняться активнее: уже 108 человек трудоустроено, и каждый день эта цифра увеличивается более, чем на 10 человек. Но чтобы к 18 ноября все автобусы вышли на линию, перевозчик вынужден приглашать водителей из других регионов», - заявил Панов.

Он отметил, что делается все возможное, чтобы 18 ноября в Новокузнецке транспорт начал работать по новой схеме без срывов.