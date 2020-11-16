Четырем кузбасским проектам по развитию туризма выделили 11 миллионов рублей Фото: Екатерина РОМАНОВА

11 миллионов рублей получат четыре междуреченских проекта по развитию туризма. Солидные суммы для их реализации выделил Ростуризм.

В скором времени сразу четыре проекта по развитию туризма в Междуреченске будут воплощены в жизнью Ростуризм выделяет 11 миллионов рублей на их реализацию. На эти средства планируют построить детский клуб при отеле, открыть мобильный ресторан у горы Югус и прокат туристического снаряжения на базе отдыха, а также построить модельные гостиницы на природе.

В пресс-службе администрации города отметили, что каждый из этих бизнес-проектов является частью большого проекта по развитию туристско-рекреационного кластера «Междуреченск», который стал одним из победителей конкурса Агентства стратегических инициатив.

- Безусловно, эта победа - первый результат большой кампании по продвижению туристического потенциала Междуреченска на уровне России. Нас заметили, в местный бизнес поверили. Будем и дальше приглашать в нашу команду предпринимателей и поддерживать любые туристические бизнес-начинания. Поздравляю наших бизнесменов, пусть все получится! – сказал глава Междуреченска Владимир Чернов.

Отметим также, что предприниматели должны будут вложить в реализацию проекта не менее 30 процентов собственного капитала, а реализовать средства гранта необходимо в течение шести месяцев, а через год – доказать жизнеспособность бизнеса.

- Такие гранты на развитие туризма предоставляются впервые. На реализацию поддержки туризма Правительство Российской Федерации выделило 1,2 миллиарда рублей, - сообщили в пресс-службе администрации Междуреченска.