Два кузбассовца получили травмы после встречи с лосем. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

В Кузбассе два человека - водитель легкового автомобиля и его пассажирка - получили травмы в ДТП. Еще одним пострадавшим оказался лось.

Вечером 15 ноября, около 19.15, 40-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 двигался по автодороге на территории Топкинского района. Вместе с ним в машине была 35-летняя пассажирка. Они находились на 188-м километре автодороги Р-255 «Сибирь», когда неожиданно на проезжей части появился лось. Избежать столкновения с крупным животным не удалось.

О судьбе лося Госавтоинспекция ничего не сообщает, а вот водитель и его пассажирка получили травмы. Обоим было назначено амбулаторное лечение.

- Госавтоинспекция Кузбасса напоминает, если на дороге установлен предупреждающий дорожный знак «Дикие животные», необходимо заранее снижать скорость движения. Особенно бдительными нужно быть в темное время суток - когда животные наиболее активны, а видимость на дорогах снижается, - отметили в Госавтоинспекции.

Если вы увидели животное, нужно снизить скорость и дать ему уйти в лес. Не стоит сигналить - зверь может испугаться и повести себя непредсказуемо. В случае совершения наезда на дикое животное водителю необходимо остановить транспорт, выставить знак аварийной остановки и сообщить о случившемся в полицию.

- Забирать животное и скрываться с места ДТП категорически запрещено: эти действия могут расцениваться как незаконная охота. Такой водитель может быть привлечен к уголовной ответственности, - добавили в областной Госавтоинспекции. - Максимальное наказание по этой статье: штраф в размере одного миллиона рублей или лишение свободы до пяти лет.