В Кузбассе женщина ударила полицейского ногой и затем вцепилась в шею Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе женщина ударила ногой полицейского и затем вцепилась в шею. Свою вину она не признала.

В октябре 34-летняя жительница Гурьевска пришла вместе с подругой в отдел полиции. Та хотела передать вещи и продукты своему сожителю, который находился в изоляторе временного содержания. Однако часы приема уже закончились, о чем женщинам и сообщили стражи порядка. В ответ сопровождающая подругу женщина стала вести себя агрессивно, в ответ на что участковый пригласил ее в кабинет для беседы. Там дама не успокоилась, тогда присутствовавшая здесь же сотрудница сделала ей замечание.

- В ответ злоумышленница ударила ее ногой, а затем схватила за шею. Действия 34-летней женщины были пресечены коллегами потерпевшей. Материалы о применении насилия к представителю власти были переданы в следственные органы, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - В ходе предварительного следствия обвиняемая вину не признала, со следствием не сотрудничала.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.