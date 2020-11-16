16 туристов травмировались на горнолыжных курортах в выходные в Кузбассе. Фото: МЧС Кузбасса

В Кузбассе за выходные на горнолыжных склонах травмировались 16 человек. Об этом сообщают спасатели.

По данным Агентства по защите населения и территории Кемеровской области - Кузбасса с начала горнолыжного сезона спасатели 16 раз оказывали помощь отдыхающим. Пострадавшие получили различного рода травмы.

- Спасатели, которые в связи с открытием сезона теперь ежесуточно несут дежурство на горнолыжных спусках, оказали первую помощь и передали травмированных бригаде скорой медицинской помощи, - рассказали в МЧС Кузбасса.

На постоянном вооружении специалистов находятся снегоходы, альпинистское снаряжение, снегоступы, сани для эвакуации пострадавших.

Спасатели отмечают, что основной причиной травматизма на горных трассах является несоблюдение отдыхающими правил безопасного поведения, состояние алкогольного опьянения и переоценка своих возможностей.