Один погиб, двое травмированы: в Кемерове произошло смертельное ДТП. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

Один человек погиб, еще двое получили травмы: таков результат дорожно-транспортного происшествия, которое случилось вечером 16 ноября в Кемерове.

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Октябрьском поступил в дежурную часть УМВД России по городу Кемерово около 22.30. Предварительно сотрудники полиции установили, что автомобиль Volkswagen Polo двигался по проспекту Октябрьскому со стороны улицы Мичурина в сторону Пионерского бульвара. В какой-то момент автомобилист не справился с управлением, и машину вынесло с проезжей части. Иномарка врезалась в опору искусственного освещения.

- В результате ДТП 21-летняя пассажирка погибла, водитель и пассажир госпитализированы, - сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции. - В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.