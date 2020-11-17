Сергей Цивилев сообщил, кому уже выдали бесплатные лекарства от коронавируса. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил, кому уже выдали бесплатные лекарства для лечения коронавируса. Глава региона провел совещание в формате видеоконференц-связи по текущей ситуации с медикаментами.

- Более 400 кузбассовцев, которые заразились коронавирусом и сейчас проходят амбулаторное лечение, уже получили полагающиеся им бесплатные препараты. При этом в регион продолжаются регулярные поставки медикаментов, что позволяет избежать дефицита. В минувшие выходные в Кузбасс прибыли два самолета с противовирусными препаратами и антибиотиками. Сегодня ночью было доставлено еще 100 тысяч упаковок антибиотика «Цефтриаксон», столько же поступит до конца ноября, - подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.