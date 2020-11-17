Кузбасские вузы возобновляют очное обучение Фото: Мария ЛЕНЦ

Вслед за учениками младших классов, у которых уроки уже проходят в обычном формате, готовятся вернуться в аудитории и студенты кузбасских вузов.

О возобновлении занятий сообщают в СибГИУ и КемГУ. Примечательно, что ряд ограничений по противодействию распространению коронавирусной инфекции по-прежнему будут действовать.

- С 23 ноября студенты КемГУ вернутся к очным занятиям. Лекционные поточные занятия будут проводиться в дистанционном режиме, практические и лабораторные - очно. Занятия обучающихся заочной и очно-заочной форм продолжатся в дистанционном режиме, - сообщает пресс-служба КемГУ.

При этом ряд занятий по-прежнему будет проходить в дистанционном формате. Их будут вести преподаватели в возрасте старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, а также беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет.