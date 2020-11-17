В Кемерове начали заливать катки. ФОТО: пресс-служба администрации города Кемерово

Первые катки уже начали заливать в Кемерове. вовсю идут работы на стадионе «Шахтер». Всего же в городе будет 47 мест, где можно покататься на коньках.

«В этом году для любителей активного отдыха зимой во всех районах города будет организовано 47 спортивных площадок - 17 ледовых площадок, девять хоккейных коробок и восемь зимних спортплощадок», - написал в соцсетях мэр Кемерова Илья Середюк.

Также мэр сообщил о том, что в городе буду работать пункты проката спортивного инвентаря. Сейчас идет активная работа по подготовке площадок.

Также Илья Середюк отметил, что для любителей лыжных прогулок будут проложены лыжные трассы в парке Победы имени Жукова, парке имени Волошиной, Кузбасском парке, на бульваре Строителей возле Президентского Кадетского училища, в парке «Березовая роща» и других общественных пространствах города.