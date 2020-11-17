Несколько сел Кузбасса оказались отрезаны от мира после повреждения моста Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кузбассе жители села оказались отрезанными от мира из-за повреждения моста. Такое происходит уже не в первый раз.

В Мариинском районе временно приостановлено движение через реку Кия из-за повреждения моста. Как пояснили в местной администрации, из-за снежной шуги пострадали три деревянные опоры сооружения.

-Это ежегодное явление. И поэтому районной администрацией в Таежно-Михайловском сельском поселении заранее создан полуторамесячный запас продовольствия и медикаментов. На котельной сформирован запас топлива, который рассчитан до конца года, - цитирует пресс-службу района Интерфакс.

Также в случае необходимости до большой земли людей будут переправлять при помощи катера на воздушной подушке.

Согласно территориальному делению Кузбасса, в Таежно-Михайловском сельском поселении находится четыре населенных пункта – Таежно-Михайловка, Таежно-Александровка, Заборье и Туйла.