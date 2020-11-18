На перекрестке в Кемерове изменится схема движения

На одном из перекрестков в Рудничном районе изменится схема движения автотранспорта.

С 18 ноября на перекрестке двух улиц в Кемерове - Ишимской и Суворова - изменятся знаки приоритета.

- Решение было принято по итогам анализа, проведенного специалистами Центра организации дорожного движения. Также было учтено мнение горожан - на цифровой платформе «Кузбасс Онлайн» состоялся тематический опрос, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

Уже в среду, 18 ноября, на улице Ишимской будет установлен дорожный знак 2.1 «Главная дорога», а на улице Суворова - 2.4 «Уступи дорогу».